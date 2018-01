Google: mundo tem 130 milhões de livros - Link - Estadão

O Google contou: são 130 milhões de livros no mundo. Mais precisamente, 129.864.880 – pelo menos até domingo (8).

O número vem de Leonid Taycher, engenheiro de software do Google Books.”Quando você é parte de uma empresa que está tentando digitalizar todos os livros do mundo, essa é a primeira questão que aparece”, diz Taycher.

O levantamento foi feito com base nos arquivos do International Standard Book Numbers (ISBN), dos números de controle da Biblioteca do Congresso Americano e do Worldcat.

No início, o Google chegou ao número de 600 milhões de livros. O número caiu depois de localizados títulos duplicados. O processo é explicado em detalhes no blog Inside Google Books (em inglês).

Que o Google Books é ambicioso, ninguém tem dúvidas. Mas, agora, dá para ter uma noção exata da dimensão desse projeto.