Google Music? - Link - Estadão

Leia o post original (em inglês) aqui.

Atualização: 15h33

A Reuters trouxe mais informações sobre o projeto de música do Google. Segundo a agência de notícias, a ideia do novo serviço seria permitir a audição, por streaming, de qualquer conteúdo musical das principais gravadoras do mundo, facilitando inclusive a compra online destas mesmas canções e discos. Estes recursos seriam providos por empresas como iLike e LaLa – que produzem aplicativos de música para redes sociais (a iLike começou como um aplicativo do Facebook e o LaLa foi comprado pela News Corp de Rupert Murdoch, dona do MySpace).

O serviço contaria com o apoio de todas gravadoras multinacionais (Universal, Sony, Warner e EMI) e tem data para ser lançado – dia 28 de outubro. Universal e Sony também estão trabalhando em um novo projeto junto ao Google, especificamente com o YouTube, para lançar em dezembro um canal de vídeos de música online chamado Vevo. O Google e as empresas envolvidas não comentam oficialmente a especulação.

