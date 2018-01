Google Music e Google TV no Android - Link - Estadão

Como funciona o Google Music: Sem arquivos: • O Google Music permitirá aos usuários subirem músicas na web. Sincronização: • Os arquivos e listas poderão ser sincronizados com qualquer aparelho Android, celular e tablet, ou computador, e poderão ser acessadas de qualquer lugar. Offline: • As últimas músicas tocadas são armazenadas no aparelho. Isso permite escutá-las mesmo sem conexão à web. Playlists automáticas: • O Instant Mix seleciona músicas parecidas para montar uma playlist automática. Convites: • O serviço está em fase beta e, por enquanto, está disponível nos EUA apenas com convites. Não há previsão para que chegue a outros países.

Agora é oficial: o Google vai mesmo lançar um serviço de música por streaming. O Google Music Beta foi apresentado na manhã desta terça-feira, 10, durante o Google I/O, conferência de desenvolvedores feita todos os anos pela empresa. No evento, que acontece em São Francisco, a empresa aproveita para apresentar suas novidades justamente para quem mais interessa o que é novo: os desenvolvedores.

O Google Music foi um dos principais anúncios desta manhã. O novo serviço permitirá aos usuários subirem músicas para a nuvem, para depois escutá-las no computador ou aparelhos com Android. As músicas e listas são sincronizadas — e uma das coisas mais legais é que as últimas músicas tocadas são armazenadas no aparelho, ou seja, é possível escutá-las mesmo offline. O serviço tem uma ferramenta chamada Instant Mix, que serve para criar uma lista de músicas semelhantes. O Google Music será lançado nos EUA e nesta fase beta será exclusivo a usuários que receberem o convite.

E essa não é a única novidade do sistema operacional. A manhã inteira foi dedicada ao Android. Para os celulares, os responsáveis pela plataforma anunciaram o Ice Cream Sandwich, o nome engraçadinho da próxima versão do Android (2.4). O Google diz que seu “sanduíche de sorvete” terá características do Honeycomb — a interface de usuário holográficas, mais multitarefa e mais widgets — , mas funcionará em qualquer aparelho, incluindo celulares.

Já o Honeycomb ganhará uma atualização: a 3.1. A nova versão é compatível com a Google TV e com periféricos USB, como câmeras e controles. A atualização já chega para os usuários do Motorola Xoom.

A nova versão do Honeycomb estará também nos aparelhos Google TV (os televisores e set-top boxes). A partir de agora os aparelhos terão acesso ao Android Market — agora desenvolvedores poderão fazer e vender aplicativos para a TV por meio do Market.

O Google I/O reúne todos os anos em São Francisco mais de cinco mil desenvolvedores de todas as plataformas do Google. O Google aproveita o evento para apresentar novidades, promover workshops sobre suas plataformas e, claro, fazer um agrado para os programadores quem cria sobre suas plataformas. Cada um deles ganhou nesta edição a nova versão do Galaxy Tab, além de um convite para o Google Music. E o evento continua até amanhã.