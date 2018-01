Google Music em negociação - Link - Estadão

O Google planeja lançar um serviço de download de música atrelado ao seu mecanismo de busca, segundo reportagem do Wall Street Journal desta terça-feira, 22. A iniciativa colocaria o Google contra a Apple e seu popular serviço de vendas de músicas digitais, o iTunes Music Store.

Os planos do Google ainda são vagos, mas a empresa tem “promovido conversas” sobre o serviço de oferta de música online bem como por meio de celulares que usem o sistema operacional Android, segundo o jornal, citando pessoas próximas às negociações da companhia com a indústria musical.

Não estava claro se o Google chegou a firmar algum acordo com gravadoras, conforme o texto do jornal, acrescentando que o lançamento de uma loja musical virtual pelo Google ainda demorará meses.

O Google e a Apple se tornaram concorrentes desde o lançamento do sistema operacional Android, do Google, para rivalizar com o iPhone da Apple.

Representantes do Google não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.

(REUTERS)

