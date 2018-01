Google Music no Plus - Link - Estadão

Empresa planeja lançar o Google Music em duas semanas integrado à rede social Google+

SÃO PAULO – O Google planeja lançar em duas semanas uma ambiciosa plataforma para vender músicas, batizada por enquanto de Google Music. O serviço funcionará atrelado à rede social Google +, que a empresa ainda espera fazer decolar apesar da concorrência desleal do Facebook. Quem for cadastrado na rede poderá ouvir as músicas de graça uma vez, mas será cobrado US$99 centavos na próxima.

—-

De acordo com o Wall Street Journal, que publicou na segunda-feira, 24, uma reportagem antecipando as ações do Google, o aplicativo oferecerá músicas de todas as quatro grandes gravadoras — Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group e EMI.

O modelo tentará rivalizar com a aliança entre o Facebook e o serviço de música por streaming Spotify, cujo app gratuito permite que se ouça dez horas mensais de música. Para ouvir o acervo completo é preciso optar pela versão de US$ 4,99 (ilimitada com anúncios) ou US$9,99 (ilimitada sem anúncios).

O serviço do Google já está em testes sob o nome Music Beta, permitindo que os usuários subam músicas e as ouçam em qualquer dispositivo com conexão à internet.