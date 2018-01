Google Music para celular - Link - Estadão

O chefe-executivo da Motorola, Sanjay Jha, pode ter deixado escapar o próximo plano do Google de lançar um serviço de música para smartphones e tablets. Em uma palestra durante a feira de telecomunicações Mobile World Congress, Sanjay falou, como anotou o Guardian:

“Se você olhar para os serviços móveis do Google (por meio do Android) hoje em dia, há o serviço de vídeo, há um serviço de música — quer dizer, vai haver um serviço de música”. Sanjay Jha também afirmou que haverá “serviços de vídeo e serviços de música” a próxima atualização do Android destinada para o tablet da Motorola Xoom, que ainda começará a ser vendido.

O executivo da Motorola reacendeu os rumores sobre um serviço de download de músicas do Google para seus celulares Android, em formato semelhante à bem-sucedida loja de músicas da Apple, a iTunes Music Store. Em uma conferência em junho do ano passado, o Google já havia demonstrado como funcionaria tal sistema.

O Google chegou a lançar um serviço de streaming e download música na Índia em outubro. Um mês antes, a agência Reuters havia dito que o Google estava negociando com gravadoras o lançamento de um serviço de música, confirmando a notícia publicada no Wall Street Journal. Em 2009, a empresa lançou uma ferramenta de buscas de músicas, o Google Music (disponível até hoje apenas nos EUA).