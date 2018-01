Google Music trará músicas completas (e gratuitas) em streaming - Link - Estadão

Agora, quando você buscar o nome de uma música, banda, álbum ou até o pedaço da letra no Google, constará no topo da maioria dos resultados a música inteira, em streaming. Em parceria com o MySpace com o Lala, a empresa lançou hoje o Google Music, que promete diminuir o caminho do consumidor até seus artistas preferidos. A ferramenta, que entrará em breve no ar nos Estados Unidos, estará disponível na pesquisa regular do Google e também no www.google.com/music.

Na primeira vez que você busca um som, você o ouve inteiro. Gratuitamente. Da segunda vez em diante, o box incluído nos resultados tocará apenas um recorte de 30 segundos da mesma canção. A preferência entre MySpace e Lala será feita pelo próprio Google, aleatoriamente, pelo seu algoritmo. Também serão incluídos links com menor destaque para os sites Pandora, iMeem e Rhapsody.

Box do MySpace aparecerá nas buscas

No mesmo dia em que a empresa lançou oficialmente o Music, a consultoria Hitwise publicou um estudo que estima que buscas relacionadas a música são 6% do total de pesquisas do Google.