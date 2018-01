Google não acha privacidade importante - Link - Estadão

O especialista em tecnologia de segurança, Bruce Schneier, foi um dos primeiros a reagir à declaração, citando um artigo próprio escrito em 2006 que afirma: “a privacidade nos protege de abusos daqueles no poder, mesmo se não estivermos fazendo nada de errado no momento em que somos vigiados”.

O hacker JWZ aproveitou para lembrar que o mesmo Eric Schmidt, em 2005, instituiu no Google uma política de não falar com repórteres da CNET por um ano devido a um artigo publicado no site que dissecava a vida particular de Schmidt usando apenas informações encontradas com a ajuda do próprio Google. O artigo trazia dados como o salário de Schmidt, a vizinhança onde morava, seus hobbies e doações políticas.