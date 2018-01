Google nega cooperar com espionagem - Link - Estadão

Presidente do Google Brasil, Fabio Coelho, diz que a empresa não participa de espionagem digital de governos

SÃO PAULO – O diretor-geral do Google no Brasil, Fabio Coelho, disse nesta sexta-feira,6, que a empresa não participa de questões de espionagem digital, e que o tema deve ser tratado no âmbito de governos.

“Isso é uma questão entre países. O Google não participa disso. Política de espionagem tem que ser tratada no âmbito de governos”, disse ele durante evento em São Paulo, ao ser questionado sobre o assunto, acrescentando que o governo brasileiro tem “o direito de se sentir ultrajado”.

No último domingo, o programa Fantástico, da TV Globo, noticiou que o governo dos Estados Unidos havia espionado comunicações entre a presidente Dilma Rousseff e seus assessores, em reportagem feita com base em documentos vazados pelo ex-prestador de serviços da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês), Edward Snowden.

/ REUTERS