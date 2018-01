Google negocia conteúdo para TV - Link - Estadão

A Walt Disney e o Google estão em conversas para permitir que os shows online da rede ABC sejam vistos no Google TV, mas as duas partes permanecem distantes por temores relacionados com pirataria, disse a chefe da Disney TV, Anne Sweeney, à Reuters.

“É correto dizer que existem conversas com o Google”, disse ela durante o Reuters Media Summit.

O Google TV é um serviço que permite aos internautas encontrar conteúdo de Internet em seus aparelhos televisores.

No mês passado, três redes — incluindo a CBS, a ABC da Disney e a NBC da General Electric — bloquearam sua programação no Google TV.

“Mais conversas estão planejadas com eles”, disse a executiva da Disney. Ela acrescentou, contudo, que não classificaria as conversas como “negociações”.

Anne afirmou ainda que o tema central das conversas tem sido a preocupação da Disney com pirataria, de que o Google TV não bloqueie completamente o conteúdo pirata.

/ Sue Zeidler (REUTERS)