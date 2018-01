Google+: novo aplicativo destaca fotos - Link - Estadão

Nova versão para iOS e Android tem como principal atrativo editor de fotos com filtros

SÃO PAULO – O Google lançou nesta segunda-feira, 25, uma atualização do seu aplicativo do Google+ para os sistemas Android e iOS. A nova versão tem um visual mais parecido com a versão para desktop e dá ênfase para fotos e comunidades.

A principal mudança é a inclusão de um editor de fotos com filtros, que também permite cortar e mudar a posição da foto. O brilho, o contraste e a saturação da imagem podem ser alterados deslizando os dedos para cima e para baixo ou da esquerda para a direita. Com um toque, também é possível comparar a versão original da foto com a editada. A nova função é resultado da compra da empresa alemã Nik Software, criadora do aplicativo de fotos Snapseed, concorrente do Instagram, em setembro no ano passado.

A visualização dos posts também ficou com um layout mais limpo e exibe mais texto do post original, assim como comentários. Ao clicar em uma foto, link ou vídeo, o usuário é direcionado imediatamente para a página de visualização do conteúdo. Os botões de ação para compartilhar e comentar o conteúdo e o +1 também estão mais proeminentes na página. É possível ver um álbum inteiro de fotos sem precisar migrar para a página do álbum separadamente.

O usuário também poderá indicar sua localização no seu perfil do Google+, se desejar. A atualização é exibida no alto do perfil, em meio a informações como o nome e a cidade natal, e pode ser exibida para grupos específicos.

Uma nova função nas comunidades do Google+ permite que o usuário controle o “volume” dos grupos do qual faz parte. Isso quer dizer que se as postagens em um grupo se tornarem muito frequentes, é possível parar de receber totalmente as postagens. Também é possível convidar pessoas para uma comunidade e criar posts direto do celular. Foram incluídas funções de administrador, como banir novos usuários e moderar conteúdo.

