Google Now chega aos aparelhos da Apple - Link - Estadão

Assistente pessoal do Google foi incorporado ao aplicativo de buscas para iOS; serviço indica informações úteis ao usuário

SÃO PAULO – O Google lançou nesta segunda-feira, 29, seu serviço de assistente pessoal Google Now para iPhones e iPads. Ao atualizar o aplicativo de buscas da empresa, usuários da plataforma iOS agora podem ter acesso à ferramenta antes só disponível para o sistema Android.

O serviço busca informações do usuário em todas as plataformas do Google e faz notificações em tempo real sobre trajetos, lembretes de eventos, placar de jogos, voos, restaurantes próximos, entre outras indicações.

Para utilizar a ferramenta, basta que o usuário do sistema iOS baixe o aplicativo de buscas do Google (ou atualize-o para a última versão na App Store) e faça login na sua conta do Google. A partir daí, poderá configurar o serviço de assistente pessoal como desejar.

Segundo a empresa, o serviço para o sistema operacional da Apple é praticamente o mesmo, embora alguns detalhes sejam diferentes. A opção para abrir a ferramenta ao pressionar o botão “Home”, por exemplo, não funciona no iOS. Além disso, dos 29 cartões de informação do Google Now, apenas 22 chegarão a iPhones e iPads.

Por ora, não estarão incluídas funcionalidades como gerenciamento de cartões de embarque de companhias aéreas, shows, tópicos de pesquisa e eventos. O serviço só exibirá compromissos marcados na agenda do Google Calendar, e não os que estão no calendário nativo do sistema, por fazer parte do iOS. Mas algumas funcionalidades devem ser gradualmente incluídas.

Ajudante. O Google Now trabalha com um sistema de cartões de informações que, com base em seu e-mail, agenda, localização, contatos, mensagens, histórico de pesquisas e outros dados, armazena e transmite informações que o Google acredita que serão úteis naquele momento. O processo é feito automaticamente, sem intervenção do usuário.

O assistente pode, por exemplo, alertá-lo sobre seus compromissos e sugerir para você chegar ao trabalho com base no trânsito do dia; ou sugerir restaurantes e lojas perto do local em que você se encontrar, já mostrando preços. Pode, ainda, descobrir qual é o time do seu coração com base nas buscas mais recentes com temática esportiva, informando o placar das partidas em tempo real.

