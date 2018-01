Google obtém permissão para comprar Admelt - Link - Estadão

Órgãos antitrustes americanos decidiram que aquisição da empresa de publicidade online não ameaça competição

O Google recebeu aprovação dos órgãos antitrustes dos Estados Unidos, nessa sexta-feira, 2, para a compra da empresa de publicidade online Admeld, sem nenhum restrição, afirmou o Departamento de Justiça norte-americano. O negócio, anunciado em junho, foi delineado para dar ao Google, a maior companhia do mundo de buscas na internet, uma maior fatia no setor de publicidade gráfica.

“A divisão concluiu que a transação não é propensa a reduzir substancialmente a competição na venda de anúncios publicitários”, afirmou a divisão antitruste do Departamento de Justiça em comunicado.

A compra da Admeld pelo Google é o mais recente acordo de uma onda de compras de talentos de tecnologia e engenharia para reforçar as iniciativas fora do seu negócio de busca na internet, de redes sociais até publicidade móvel.

Em 2011, o Google já fez 57 aquisições. A companhia se recusou a divulgar o valor das aquisições, a maioria delas pequenas.

O Departamento de Justiça também está está analisando a aquisição da Motorola Mobility pelo Google por US$ 12,5 bilhões.

