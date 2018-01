Google oferece imagens por tema - Link - Estadão

A busca do Google ganhou mais uma ferramenta nesta segunda-feira, permitindo agora que se busque imagens por tema e não apenas por palavras-chave. O serviço funcionará como um filtro e está no ar apenas na versão norte-americana do Google, podendo ser ativado em ‘Sort by subject’, no menu que fica ao lado esquerdo do campo de pesquisas.

Ao procurar pelos temas ‘Londres’ ou ‘Paris’, por exemplo, o sistema criará categorias que separam os diversos pontos turísticos das cidades. Veja o vídeo para entender melhor ou teste você mesmo algumas buscas pré-programadas.