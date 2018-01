Google oferece internet de graça no avião - Link - Estadão

Mas só nos EUA. O Google anunciou que oferecerá conexões Wi-Fi gratuitas para quem estiver em qualquer um dos 54 aeroportos americanos que fecharam parceria com a empresa, até o dia 15 de janeiro de 2010. O serviço pode ser extendido até a hora do voo, caso este aconteça em aviões da Virgin, única empresa que fechou parceria com o Google para oferecer Wi-Fi gratuito em seus voos durante este mesmo período.

Mais informações no site que o Google fez para comemorar as festas de fim de ano (em inglês).