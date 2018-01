Google oferece US$ 900 milhões por patentes - Link - Estadão

O Google afirmou nesta segunda, 4, que ofereceu US$ 900 milhões em um leilão para comprar as patentes da canadense Nortel, que entrou em processo de falência em 2009. A empresa que desenvolvia tecnologias em telecomunicações afirma que o acordo envolve cerca de 6 mil patentes e outros pedidos ainda em andamento em relação a tecnologias de comunicações sem fio, redes 4G, tecnologias de voz e de semicondutores.

O acordo da Nortel é uma oferta prévia do Google, para valorizar o leilão. A Nortel diz que o processo de venda será encaminhado a um tribunal de falências e, se for aceito, ainda terá de ter a aprovação de tribunais nos EUA e no Canadá. O leilão é esperado para junho.

Em seu blog, o Google afirmou que “se (a compra) der certo, esperamos que esse portfólio (de patentes) não apenas seja uma proteção de futuras ações de patentes contra o Google, mas também nos ajude, incluindo nossos parceiros e a comunidade do código aberto — que está integralmente envolvida em projetos como o Android e o Chrome — a continuar a inovar. Na ausência de uma reforma (sobre a lei de patentes) expressiva, acreditados que esta é a melhor solução a longo prazo para o Google, para nossos usuários e nosssos parceiros”.

O acordo foi divulgado no mesmo dia em que o cofundador do Google, Larry Page, assume como novo CEO da empresa no lugar de Eric Schmidt, que ocupou o cargo nos últimos 10 anos. Schmidt permanece como conselheiro e será responsável pelas relações empresariais com parceiros e governos.