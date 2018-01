Google oferece videoconferência para empresas - Link - Estadão

SAN FRANCISCO – O Google divulgou nesta quinta-feira um sistema de videoconferência para empresas, o mais novo esforço da companhia de internet de gerar receitas de clientes corporativos.

O Google informou ter fechado parceria com Asus, Hewlett-Packard e Dell para oferecer uma versão especializada de seu Chromebox que vem com equipamento de videoconferência, incluindo videocâmeras e auto-falantes.

O primeiro Chromebox para reuniões a ficar disponível será produzido pela Asus e será vendido nos Estados Unidos nesta quinta-feira por US$ 999, informou o Google. Clientes também poderão pagar US$ 250 anuais e uma taxa de gerenciamento, apesar de que no primeiro ano este valor está dentro do preço de venda.

O produto colocará o Google em competição com a Cisco Systems e Polycom, que profuzem sistemas de videoconferência usados por muitas corporações.

/REUTERS