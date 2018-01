Google paga US$ 7 mi por Street View invasivo - Link - Estadão

Carros do serviço de mapa coletaram dados pessoais de redes Wi-Fi; multa será dividida entre 38 Estados norte-americanos

SÃO FRANCISCO – O Google vai pagar US$ 7 milhões (cerca de R$ 14 milhões) para 38 Estados norte-americanos e o Distrito de Columbia em um acordo sobre a investigação sobre o controverso incidente em que os carros de mapeamento do Street View coletaram senhas e outras informações pessoais de redes Wi-Fi residenciais entre 2008 e 2010.

Multa é o maior valor já cobrado em uma ação de privacidade na internet nos EUA, mas foi considerada baixa. Foto: Christian Charisius/Reuters

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

O acordo, cujos detalhes foram divulgados na semana passada, encerram uma investigação de quase três anos. O Google disse em outras ocasiões que o incidente foi um erro de um código de computação experimental incluído no software usado no sistema dos carros. Segundo a empresa, os dados não formam usados em nenhum dos seus serviços.

O Google concordou em destruir os dados coletados nos Estados Unidos e está trabalhando com países europeus para determinar como as informações devem ser tratadas.

No acordo, a empresa não reconheceu ter violado leis norte-americanas. A multa de US$ 7 milhões será dividida entre os Estados envolvidos na investigação e representa uma minúscula fração da receita de US$ 50,2 bilhões em 2012 e seu lucro líquido de US$ 10,7 bilhões.

Marc Rotenberg, da organização sem fins lucrativos Electronic Privacy Information Center, disse que a multa é a maior da história dos Estados Unidos já cobrada sobre violações de privacidade na internet.

Ainda assim, o acordo foi visto com críticas. “Com uma receita de US$ 100 milhões por dia, a multa é só uma gota em um balde d’água e não é suficiente para desencorajar práticas assim”, disse Steve Pociask, presidente da organização American Consumer Institute, em um comunicado enviado à imprensa.

Sob os termos do acordo, o Google vai adotar um programa de treinamento para os funcionários sobre privacidade dos usuários e vai veicular uma campanha nacional sobre a importância de proteger as informações pessoais em redes Wi-Fi.

“Trabalhamos duro para ter práticas corretas de privacidade no Google. Mas neste caso não fizemos isso. E é por isso que reforçamos nossos sistemas para resolver o problema. Os gerentes de projeto nunca quiseram estes dados, e nós não os usamos e nem mesmo os olhamos”, disse o Google em um comunicado nesta terça-feira.

/ REUTERS

—-

Leia mais:

• Street View coletava dados pessoais, diz FCC

• Google pede fim de ações contra Street View

• França pune Street View