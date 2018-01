Google pagará multa por privacidade - Link - Estadão

Acusado de violar regras de privacidade do Safari, da Apple, multa prevista é de US$ 22,5 milhões

FOTO: Robert Galbraith/Reuters

BANGALORE/NOVA YORK – O Google está próximo de pagar US$ 22,5 milhões para resolver acusações sobre violação de privacidade de usuários do navegador Safari, da Apple, informou o Wall Street Journal, citando fontes próximas ao caso.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

A multa será a sanção mais elevada imposta a uma única empresa pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC, na sigla em inglês), disse o jornal nesta segunda-feira, 9.

Em fevereiro, o jornal americano informou que o Google estava usando um código especial para instalar pequenos arquivos de rastreamento, os chamados “cookies”, nos computadores, iPhones e iPads de algumas pessoas, mesmo se os dispositivos fossem definidos para bloquear esse tipo de rastreamento.

O Google desabilitou o código que “enganava” o browser depois de ter sido contactado pelo jornal. Segundo a empresa, o monitoramento de usuários da Apple foi involuntário e não causou nenhum prejuízo aos usuários, disse o WSJ.

“A FTC está se referindo a uma página do suporte de 2009. Agora mudamos essa página e tomamos medidas para retirar os ‘cookies’ publicitários”, disse o Google.

O Google também enfrenta potenciais sanções de outros governos. A empresa é investigada pela União Europeia visando o cumprimento das leis do grupo sobre privacidade.

/REUTERS e AGÊNCIA ESTADO