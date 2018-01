Google+ para empresas - Link - Estadão

Google prepara ferramentas para empresas criarem perfis oficiais no Plus

SÃO PAULO – Em entrevista à agência Bloomberg no sábado, 9, o gerente de produtos do Google Christian Oestlien afirmou que o buscador tem planos de criar ferramentas sociais voltadas para os negócios até o fim do ano. A ideia seria incorporar recursos para empresas utilizarem a plataforma social do Google lançada em versão de testes no dia 28 de junho.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Os recursos devem proporcionar uma forma de gerenciar um perfil corporativo no Google+, da mesma maneira que as “Páginas” do Facebook, o recurso empresarial da rede de Mark Zuckerberg.

“(A novidade) Vai incluir análises de tráfego e a possibilidade de conectar a identidade a outras partes do Google que as empresas usem no dia a dia, como o AdWords”, disse Oestlien à Bloomberg.

O executivo já havia anunciado os planos em um post na semana passada publicado em seu perfil no Plus em que pediu mais paciência às empresas. Algumas companhias como a Ford já criaram perfis corporativos nova rede do Google.