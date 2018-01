Google para iOS busca por voz em português - Link - Estadão

Atualização do app incorpora reconhecimento de voz em português; versão inglesa assemelha-se à Siri e ao Google Now

SÃO PAULO – Nesta terça-feira, 30, o Google liberou uma atualização de seu aplicativo de buscas para iOS. A novidade é que agora a ferramenta de reconhecimento de voz do app também contempla a língua portuguesa – diferentemente da Siri, assistente pessoal nativa no sistema operacional 4S da Apple. O download é gratuito.

—-

Assim, após a atualizar o aplicativo em seu iPhone ou iPad, é possível fazer buscas por comando de voz em português e, rapidamente, encontrar informações sobre o tempo, endereços de estabelecimentos e checar filmes em cartaz e resultado de partidas esportivas. Em teste, o Link perguntou “Como está o tempo em São Paulo?” e obteve a resposta abaixo:

O reconhecimento das palavras em português é rápido e preciso, com poucos erros. No entanto, diferentemente da versão inglesa do app (veja o vídeo abaixo), não é possível ouvir as respostas em português. O aplicativo responde as perguntas feitas por comando de voz com links, imagens, vídeos ou rotas, uma vez que é integrado ao YouTube e ao Google Maps.

Na versão inglesa, o app conta com respostas vocalizadas, tornando-se mais semelhante à Siri e ao próprio Google Now. Ferramenta que surgiu integrada ao Android 4.1, “Jelly Bean”, a assistente pessoal do Google exibe, sem a solicitação do usuário, conteúdo relevante de acordo com seus dados e suas preferências já identificadas anteriormente, como tempo restante até o trabalho, dicas de trânsito, lembretes de compromissos, resultados do seu time futebol, entre outros.

Resta saber em quanto tempo as respostas em aúdio também estarão disponíveis na língua portuguesa.

Já a Siri foi lançada no ano passado e, em junho deste ano, passou a incluir espanhol, italiano e mandarim em seu sistema de reconhecimento de voz. A Apple não revelou se pretende incluir o português na lista de idiomas da ferramenta.