Google pede mais uma vez: me dê seu número de celular - Link - Estadão

Google pede mais uma vez: me dê seu número de celular

Medo do Google. A partir de hoje, se você esquecer sua senha do Gmail (que vale para todos os produtos), o Google pode enviá-la por mensagem de texto no celular, em vez da antiga solução de informá-la em outras contas de e-mail. Maravilha, é prático, funcional, você não precisa mais nem sair da página e logar em outra conta.

10/07/2009 | 12h45

Por Lucas Pretti - O Estado de S. Paulo