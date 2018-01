Google: Pedidos de dados dobram em 3 anos - Link - Estadão

Empresa divulgou novo relatório de transparência de dados, Brasil é sexto país que mais pede informações

SÃO PAULO – O Google divulgou nesta quinta-feira, 19, um novo relatório sobre transparência e pedidos de dados dos usuários por parte dos governos.

De acordo com a atualização, pedidos legais por dados de usuários dobraram nos últimos três anos no mundo todo: entre julho e dezembro de 2009, foram cerca de 12,5 mil requisições, enquanto entre janeiro e junho de 2013, o número cresceu para 25 mil.

Os EUA lideram a lista atual de pedidos, com cerca de 11 mil requisições – entre 2009 e 2013, os pedidos triplicaram. O Brasil ocupa hoje a sexta posição: com 1,2 mil ordens legais para obtenção dos dados dos usuários – 65% delas foram atendidas pela empresa.

“Entendemos que isso acontece porque nossos serviços são cada vez mais utilizados, mas também porque os governos começaram a pedir mais e mais informações – e esse relatório contém apenas os pedidos que nós podemos dizer que existiram”, revelou a empresa junto à publicação do relatório em um blog oficial.

O relatório ainda contém um pedaço que foi redigido, porém não é exibido graças ao Foreign Intelligence Surveillance Act (Ato de Vigilância sobre a Inteligência Estrangeira, em tradução literal), lei americana que impede o Google de liberar mais informações. A empresa pediu mais transparência ao governo dos EUA.

“Acreditamos que é seu direito, usuário, de saber que pedidos são esses, e quantos deles são feitos a nós e às outras companhias.

O relatório vem a público um dia após o Google depor no Congresso americano a respeito de espionagem. No último mês, vieram à tona denúncias de que a empresa teria sido vigiada pela Agência de Segurança Nacional do país.