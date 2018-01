Google perdeu a vez"; alfineta Mark Zuckerberg" - Link - Estadão

Cerca de 200 pessoas assistiram à palestra no local. O evento também foi

transmitido na rede.

Não foi muito empolgante. Num buffet no Itaim Bibi com luzes decorativas em tom verde, os desenvolvedores ouviram explicações sobre como funciona a plataforma para desenvolvimento de aplicativos do Facebook – espante-se já são 350 mil disponíveis entre joguinhos, programinhas para colocar as fotos do Flickr no perfil, etc. Palestraram Rodrigo Schmidt, engenheiro brasileiro que trabalha na rede social, o provedor Terra, que fechou uma parceria com o serviço, e desenvolvedores independentes. Se no começo o evento estava cheio, ao longo de duas horas, o pessoal foi indo embora. A maioria nem aproveitou o jantar servido no final.

A grande estrela, como não poderia deixar de ser, foi Mark Zuckerberg. Vestindo a mesma camiseta, calça e tênis que usou ontem e hoje – mas com uma novidade: um casaco preto da Adidas – ele foi muito aplaudido quando chegou. E, em seu bate-papo de cerca de 30 minutos, aproveitou, mais uma vez, como tem feito nesta viagem, para estocar os concorrentes. No caso, o principal alvo da vez: o Google, dono do Orkut.

Perguntado pela plateia se a ferramenta para levar os amigos do Facebook para sites externos, o Facebook Connect, não era o mesmo que o FriendConnect, do Google e do MySpace, e se o Facebook não deveria juntar forças ao invés de manter um serviço separado, ele afirmou que “quem deveria se juntar a nós é o Google”. “Em termos sociais, o Google é muito importante. Mas no mundo inteiro, o Facebook é mais usado. E nós criamos antes essas ferramentas. Não faria mais sentido o Google trabalhar conosco do que o contrário?”, desafiou, completando que o Google, apesar de ter inovado na internet, “perdeu a vez nessa questão”.

Mark também estimulou os desenvolvedores presentes a criar aplicativos para o Facebook. Segundo ele, há empresas que estão interessadas. “E viemos falar com empresas brasileiras para desenvolverem coisas para o site. Mas os melhores aplicativos são os feitos por pessoas comuns, que programam por hobby. Elas aceitam correr mais riscos e produzem as coisas mais interessantes. Temos 1 milhão de desenvolvedores ao redor do mundo. Nenhuma empresa conseguiria fazer sozinha todos os aplicativos que temos hoje”, afirmou.

Para estimular o desenvolvimento de aplicativos nacionais, o Facebook lançou no encontro o Desafio Facebook. Com inscrições abertas até o dia 28 de setembro, irá premiar os melhores aplicativos para Facebook produzidos no Brasil. O primeiro lugar irá levar US$ 3 mil. O segundo, US$ 2 mil. Eo terceiro, US$ 3 mil.

Rodrigo Martins