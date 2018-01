Google perto de lançar Android para tablets - Link - Estadão

O Google está mais perto de lançar a versão definitiva do software Android para tablets, que incluirá um visual repaginado e um novo modo de navegação e digitação. A gigante das buscas disse que lançará a versão preliminar do kit de desenvolvimento de software para o Honeycomb, também conhecido como Android 3.0. Ele servirá para que os desenvolvedores testem novos aplicativos e aprendam suas características próprias.

Em um post no blog de desenvolvedores do Google, Xavier Ducrohet, um dos engenheiros que lideram as operações do Android, disse que “a versão final será lançada nas próximas semanas”. Isso permitará que programadores publiquem aplicativos para o Honeycomb no Android Market, a app store do Google.

Os tablets devem se tornar mais popular neste ano, principalmente por causa do lançamento do iPad, da Apple, em abril do ano passado. Na Consumer Eletronics Show (CES), em Las Vegas, companhias como a Motorola e Asus lançaram suas versões, já equipadas com o Honeycomb. Muitos outros são esperados nos próximos meses.

Veja o vídeo de lançamento do Honeycomb:

O Honeycomb virá com uma “barra do sistema” no final da tela, mostrando quais os apps usados recentemente, e pode ser usada para a navegação. O sistema também terá um teclado digital redesenhado, para tornar a digitação mais simples e rápida.

Tablets com o Honeycomb também permitirão que os usuários conectem um teclado na porta USB – coisa que o iPad não pode fazer – ou, sem fios, através do Bluetooth. Além disso, o Google já avisou que a navegação poderá ser feita por abas, sem que o usuário precise abrir várias janelas do browser. O software de câmera do Android também será atualizado, tornando mais simples para os clientes o uso do foco, flash, zoom e outras opções em um tablet.

O Google disse que o Honeycomb permitirá aplicações diferentes dos programas em diferentes dispositivos. Se você acessar o Gmail de um tablet, pode ver o conteúdo em duas colunas separadas, enquanto um smartphone mostrará uma de cada vez.

O Google lançou o software do Android em 2008, em um dispositivo da HTC chamado G1. Desde lá, o sistema já se expandiu para mais de 170 modelos de smartphones.

