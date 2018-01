Google planeja sua própria App Store - Link - Estadão

O Google está para abrir a sua própria App Store, nos moldes da loja virtual que a Apple mantém para vender aplicativos de terceiros. A ideia é que outras empresas complementem o pacote já oferecido pelo Google Apps (Gmail, Calendar, Docs, Sites e Gtalk) e também ofereçam seus próprios softwares, tornando a suíte competitiva com o Office, da Microsoft.

Segundo noticiou o Wall Street Journal, o modelo que a empresa de Steve Jobs usa na App Store do iPhone (e agora do iPad) seria seguido à risca, com os desenvolvedores recebendo uma comissão por aplicativo vendido e o Google abocanhando o resto.

De acordo com o jornal, a loja deve entrar no ar já em março.