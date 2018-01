Google Play abre seção para apps de Android Wear - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Google Play, loja oficial de aplicativos do sistema Android (usado em tablets e celulares), ganhou nessa semana uma seção específica para apps voltados para a nova plataforma do Google: o Android Wear, voltado para dispositivos vestíveis, como relógios e pulseiras inteligentes.

Com cerca de 25 apps disponíveis, a loja já tem produtos do próprio Google (como o Hangouts e o Maps), tocadores de podcasts (como o Player FM), notícias (o jornal inglês The Guardian e a agência Reuters) e até um app de receitas (o Allthecooks Recipe, também disponível no Google Glass).

Vale lembrar, entretanto, que nenhum dispositivo foi lançado ainda para o Android Wear – o Google apenas anunciou alguns desses produtos em sua última conferência para desenvolvedores. Mesmo assim, a loja é uma boa ideia para quem quiser prever como serão os programas que estarão nos pulsos de muita gente em breve. Há ainda que se esperar alguns aplicativos, como o Evernote, já presentes em outros sistemas de dispositivos vestíveis.