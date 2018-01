Google Play é iTunes Store do Android - Link - Estadão

Google muda nome do Android Market para incorporar vendas de músicas, filmes, livros e aplicativos no Android

Daniel Gonzales

Nayara Fraga (Radar Tecnológico)

SÃO PAULO – Tem um tablet Android? Gosta de baixar apps do Market em um smartphone com o sistema do robozinho verde? Então prepare-se para uma mudança: o Android Market vai se integrar ao Google Play – uma espécie de novo centro de downloads e entretenimento anunciado pelo Google para seu sistema operacional.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O Google Play vai centralizar, além do Android Market, o Google Music e a Google eBookstore, permitindo a compra de apps (são 450 mil disponíveis), vídeos (inclusive em HD), músicas (milhões à disposição) e ebooks, no mesmo local – assim como a iTunes Store para o iOS, da Apple.

Sites de tecnologia internacionais qualificam a novidade como um relançamento do Android Market, a loja de aplicativos do Google, com a vantagem de se poder alugar filmes e haver espaço para armazenamento de canções na nuvem, o que permite guardar até 20 mil delas e acessá-las de qualquer tablet ou smartphone baseado em Android.

Segundo o Google, uma atualização será feita em todos os dispositivos Android, automaticamente. Por isso, não estranhe se, nos próximos dias ou meses, o ícone do Market desaparecer, dando lugar ao Google Play.

Em post publicado em seu blog, o Google atribui o novo produto à necessidade de eliminar cabos, “muitos cabos”, e todo aquele trabalho de sincronização infinita entre os aparelhos. “Hoje, nós estamos eliminando todo esse transtorno com o Google Play”, diz o diretor de conteúdo digital da empresa, Jamie Rosenberg.

O serviço estreou nesta terça-feira, 6, nos Estados Unidos. Nos próximos dias, será levado ao Canadá, Inglaterra, Japão e Austrália. No Brasil e demais países, inicialmente o Google Play oferecerá apenas aplicativos.