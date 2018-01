Google+ pode chegar a 20 milhões nesta semana - Link - Estadão

Rede social do Google pode atingir 20 milhões de usuários até domingo e bater recorde de crescimento

O Google Plus pode ultrapassar nesta terça-feira, 12, apenas duas semanas após seu lançamento, a marca de 10 milhões de usuários inscritos, segundo cálculos de Paul Allen, fundador do site Ancestry.com. Segundo ele, a rede social pode atingir os 20 milhões até o final desta semana.

De acordo com o Mashable, para medir o crescimento das adesões à nova rede social Allen faz um cruzamento de dados do Censo dos Estados Unidos com os do Google Plus. Cruzando os sobrenomes mais comuns presentes no censo, com a quantidade de pessoas com estes sobrenomes presentes no Google Plus, é possível estimar a quantidade de americanos utilizando a nova ferramenta e, consequentemente, estimar a quantidade de usuários fora do país, chegando assim a um número mundial de usuários.

A última estimativa de Allen dá conta de que a rede social possui agora 9,5 milhões de inscritos, sendo que, deste total, 2,2 milhões ingressaram nas últimas 32 horas. A estimativa anterior, de 9 de julho, colocava a rede social com 4,5 milhão de usuários. Um salto em relação à estimativa feita cinco dias antes, quando o número não batia 2 milhões. Neste ritmo, segundo Allen, a rede social pode atingir a casa dos 20 milhões de usuários até domingo.

O Google não confirma se os cálculos de Allen estão corretos, apenas afirma que a nova rede social já tem “milhões de inscritos”. Se estiverem certos, no entanto, os cálculos demonstram o maior crescimento de uma rede social na história da web, afirmou o Tech Crunch.