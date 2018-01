Google pode comprar o Twitch por mais de US$ 1 bilhão - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Google pode estar perto de adquirir o Twitch, serviço de streaming de partidas de videogame. A transação foi divulgada como certa pela revista americana Variety, citando fontes familiarizadas com o assunto, e pode chegar a valer mais de US$ 1 bilhão.

A oferta deve ser anunciada nos próximos dias, e, caso se concretize, pode representar uma fusão entre o promissor Twitch e o YouTube, que foi adquirido pelo Google em 2006 por US$ 1,65 bilhão. O site, que existe desde 2011, deixa qualquer pessoa criar um canal e exibir seus jogos de graça e ao vivo, pela internet, a partir de um PC ou de um console como o PlayStation 4 ou o Xbox One.

Boa parte das rendas do Twitch vem de assinaturas: é possível pagar US$ 9 por mês para ver todos os canais da plataforma sem interrupção de anúncios, ou US$ 5 pela assinatura de canais individuais. A empresa foi criada a partir do Justin.tv, e alega ter 45 milhões de usuários por mês. Em março, foi revelado que o Twitch ocupa 1,35% da banda de downloads da internet nos EUA, perdendo apenas para Netflix e YouTube.

Em fevereiro, o Twitch ganhou notoriedade graças a uma partida coletiva do jogo Pokémon Red, que engajou mais de 37 milhões de pessoas durante duas semanas. Em outubro passado, o Twitch transmitiu a final mundial do game League of Legends, e alcançou audiência maior que a média de jogos de futebol na televisão brasileira.

Regulação

O texto da Variety adiciona que o YouTube está se preparando para enfrentar as agências reguladoras dos EUA para a aprovação do negócio. Segundo as fontes da publicação, o Departamento de Justiça pode alegar que a compra daria ao Google uma larga vantagem no setor de vídeos online, no qual o YouTube é um líder sem concorrentes. Segundo dados do próprio YouTube, o site de vídeos conta com 1 bilhão de usuários no mundo todo por mês, que assistem a mais de 6 bilhões de horas de conteúdo.