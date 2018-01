Google pode comprar site de resenhas - Link - Estadão

A compra deve custar US$ 500 milhões aos bolsos do Google, de acordo com afirmações apuradas pela agência Reuters por uma fonte ligada ao negócio. E vem numa época em que as aquisições feitas pelo gigante da internet já chegam a cinco empresas, desde agosto.

Ao engolir o Yelp, o Google seria dono do repositório mais popular de informações sobre restaurantes e comércios locais, que inclui mais de 8 milhões de resenhas escritas por usuários do site.

O valor do conteúdo gerado pelo público e o foco pesado em negócios locais poderia se tornar uma forma valiosa de o Google convencer comerciantes locais a mudar suas formas de publicidade e abraçar o formato proposto pelo site.

“O mercado publicitário local é multibilionário e ainda não foi canalizado pela internet”, diz Mark May, analista da consultoria Needham & Co.

(Reuters)