Google pode pagar US$ 7 mi para resolver caso Street View - Link - Estadão

A empresa negocia o valor para anular acusações feitas por 30 estados americanos acusando-o de roubo de dados

SÃO FRANCISCO – O Google está aproximando-se de um acordo de 7 milhões de dólares com cerca de 30 Estados norte-americanos para resolver um incidente de 2010 em que seus carros de mapeamento Street View coletaram senhas e outros dados pessoais de redes sem fio domésticas, de acordo com uma fonte próxima ao assunto.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O anúncio da resolução deve ser realizado pelos Estados no início da próxima semana, de acordo com a fonte, embora alguns dos detalhes finais do acordo ainda estejam em discussão nesta sexta-feira. O Google disse que o incidente foi um erro.

Um grupo de Estados, liderados pelo então procurador-geral de Connecticut Richard Blumenthal, começou as investigações sobre o Google em 2010 após a companhia revelar que sua frota de carros Street View acidentalmente coletou os dados de redes sem fio sem segurança.

O pagamento de 7 milhões de dólares será compartilhado entre os vários Estados que participaram da investigação.

O Google recusou-se a comentar. Uma porta-voz da Procuradoria-Geral de Connecticut disse que as investigações estão “ativas e em andamento”.

/REUTERS