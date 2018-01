Google pode trocar Asus por LG em tablet - Link - Estadão

Troca de fabricante de hardware pode ser parte de estratégia para deixar produtos mais competitivos frente à Apple

Nexus 7 FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Mal saiu o novo tablet do Google, Nexus 7, e já surgiu o rumor de que a empresa poderá trocar de fabricante de hardware para a próxima versão do produto. O modelo atual é feito pela Asus, que poderá ser preterida pela LG para o tablet seguinte.

A informação é do analista Ming-Chi-Kuo, especialista em cenário de investimento da KGJ, que já acertou previsões sobre produtos da Apple. Segundo o analista, a troca de fornecedor de hardware pode estar relacionada à tecnologia de tela de produtos. A LG está ligada à LG Display, que é fornecedora de telas de alguns produtos da Apple. Para Kuo, o acesso aos painéis mais leves e finos da LG Display colocaria o design dos produtos do Google numa posição mais competitiva frente à Apple.

O Google já mantém uma parceria com a LG para seu smartphone Nexus 4. Com o sucesso do telefone, levar a associação para a categoria dos tablets seria um passo natural.

A parceria com a ASUS existe desde a primeira geração do tablet do Google, lançada em julho de 2012. O Nexus 7 foi lançado no dia 24 de julho em São Francisco. Tem processador de quatro núcleos com 1,5 GHz, resolução da tela de 323 ppi (pixels por polegada) e nova câmera traseira de 5 megapixels.

Já o Nexus 4 é um smartphone Android “puro” (sem as adaptações que fabricantes e operadores de telefonia fazem em outros modelos) com tela de 4,7 polegadas, câmera de 8 megapixels (MP) e carregador sem fio. O aparelho foi lançado no Brasil no fim de março.