Google pode vender plano de celular nos EUA - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Google pode lançar este ano uma operadora móvel virtual (MVNO), nos moldes de empresas como a Virgin Mobile, do britânico Richard Branson, que vai estrear seu serviço no Brasil em 2015.

Operadoras virtuais não possuem infraestrutura de rede própria e alugam estruturas de outras empresas para oferecer seus pacotes. Isso permite ao Google entrar, por exemplo, no mercado de telefonia e vender planos diretamente aos consumidores.

Segundo o site The Information, a empresa, que já possui rede de fibra ótica em algumas cidades dos Estados Unidos, entrou em contato com outras operadoras para viabilizar a expansão do projeto. A empresa estaria negociando a compra de redes de voz e dados das operadoras norte-americanas T-Mobile e Sprint.

Segundo fontes próximas à empresa, o Google pretende vender seus planos de voz e dados através de uma loja online, provavelmente a Play Store, que hoje vende aplicativos, filmes e músicas para os usuários do sistema operacional Android.

O projeto está sendo chamado internamente de “Nova” e teria o intuito de pressionar os preços do mercado de telefonia móvel dos EUA e melhorar a experiência dos consumidores com operadoras.

Estratégia

Ainda não há informações sobre preços ou se algum fabricante de smartphones já teria entrado em acordo com o Google para usar o novo serviço.

Uma das ideias do Google seria vender seus planos em um pacote junto com seus smartphones da linha Nexus, mas esta informação não foi confirmada pela empresa, que não se pronunciou sobre o assunto.

A empresa estaria considerando lançar planos de telefonia móvel em mercados onde já vende seu serviço de internet por fibra ótica Google Fiber, que teve início em Kansas City e deve se expandir para outras cidades em breve. O Google Fiber oferece internet banda larga ultrarrápida por fibra ótica nos Estados Unidos.

O serviço oferece conexões de até 1 gigabit por segundo, 100 vezes mais veloz que os 10 megabits por segundo disponíveis em boa parte dos planos de internet no Brasil. A expansão do serviço deve obrigar empresas que vendem banda larga a oferecer mais velocidade.