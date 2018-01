Google PowerMeter entra em atividade - Link - Estadão

Google PowerMeter entra em atividade

O Google lançou em fevereiro a ferramenta PowerMeter, que permite aos usuários monitorar quanta eletricidade gastam em suas casas. Hoje, o medidor de consumo – que era restrito aos Estados Unidos – ficou disponível também para quem mora na Inglaterra. Feito em parceria com a companhia Energy, o software de gestão de energia faz com que você possa acompanhar os números de qualquer lugar do mundo, via computador ou telefone celular.

28/10/2009 | 19h27

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo