Google pressiona a China - Link - Estadão

A versão chinesa do Google (google.cn) alterou sua estrutura e desde esta semana inclui em sua tela de abertura o número de licença do Provedor de Conteúdo de Internet, (ICP, na sua sigla em inglês) outorgado pelo regime comunista.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Segundo informou o jornal chinês Beijing News, trata-se do último ato na polêmica entre Pequim e o maior buscador do mundo, ainda pendente de solução.

A página chinesa do Google. FOTO: REPRODUÇÃO

A novidade expõe ao pé da página o código “B2-20070004″, combinação outorgada à companhia americana pelas autoridades chinesas em junho 2007 por um período de cinco anos, que deve ser ratificada anualmente mediante inspeção.

O porta-voz de turno do Ministério de Assuntos Exteriores chinês, Qin Gang, reiterou hoje em entrevista coletiva que o governo administra internet “conforme as leis e regulamentações chinesas” e insistiu que as empresas com operação no país têm de submeter-se a elas.

Neste sentido, o departamento de comunicação do Google negou em nota que Pequim tivesse resolvido a concessão, por isso que os analistas concluíram que se trata de uma iniciativa da empresa californiana para mostrar boa vontade.

“Não temos novidades por nossa parte e ainda estamos aguardando parecer sobre a renovação da licença através do Governo (chinês)”, afirmaram o Google.

(EFE)