Google pretende comprar empresas de publicidade - Link - Estadão

?? Estratégia visa, além da diversificação de investimentos, evitar debandada de anunciantes para o Facebook

Para Eric Schmidt, negócio pode valer US$ 20 bi em alguns anos.

FRANÇA – O Google vai comprar mais empresas para elevar sua presença no crescente mercado de publicidade online com recursos gráficos, o que representa uma provocação para o Facebook, mesmo com órgãos regulatórios europeus examinando sua posição dominante no setor de buscas na internet.

Falando a um pequeno grupo de jornalistas no festival de publicidade Cannes Lions, o presidente-executivo da empresa, Eric Schmidt, afirmou que o grupo continuará a adquirir companhias que se especializam em publicidade online com recursos gráficos como banners e vídeos.

“Seria bom ter uma receita mais diversificada”, disse Eric Schmidt, apenas dias após o Google anunciar planos de comprar a AdMeld a fim de conquistar uma fatia maior do mercado.

“Eu diria que estamos indo muito bem nesse campo. Começamos basicamente com publicidade de textos, e agora temos esse negócio com recursos gráficos que passará a valer US$ 10 bilhões ou US$ 20 bilhões. Será muito grande”, afirmou.

A vasta maioria da receita do Google, que totalizou cerca de US$ 29 bilhões em 2010, vem de pequenos anúncios que aparecem ao lado dos resultados de suas buscas.

Mas alguns analistas sugeriram que o Google precisa diversificar seu negócio com produtos como ferramentas de redes sociais para prevenir que os anunciantes migrem para o Facebook.

De acordo com um relatório divulgado mais cedo esta semana pela empresa de pesquisas eMarketer, o Facebook irá tomar a posição do Yahoo como a empresa com maior fatia da renda proveniente de publicidade online com recursos gráficos.

/ Kate Holton (REUTERS)