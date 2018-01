Google procura rivais menores do Groupon - Link - Estadão

O Google está negociando com empresas menores no mercado de compras coletivas depois que o Groupon recusou a oferta de 6 bilhões de dólares da gigante das buscas online, publicou o New York Post, citando fonte próxima da situação.

Os rivais menores LivingSocial e BuyWithMe podem estar no radar do Google depois que uma transação com o Groupon fracassou, segundo o jornal.

O presidente interino do BuyWithMe, David Wolfe, que não quis comentar o assunto, afirmou ao jornal que acredita que o Google precise entrar no mercado publicitário das compras coletivas.

Representantes do Google não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.

O Groupon, companhia privada de Chicago que foi lançada há cerca de dois anos, envia emails diários a seus membros com cerca de 200 ofertas de produtos e serviços.

REUTERS