Rafael Aloi

O Google registrou a patente de um boneco de pelúcia inteligente que reage à presença de humanos, e controla outros aparelhos conectados a uma rede Wi-Fi. O brinquedo, que pode ter a forma de um coelho ou urso, teria como função ajudar os pais a monitorarem em crianças e bebês.

O brinquedo inteligente é equipado com reconhecimento facial, microfones nas orelhas, câmeras no lugar dos olhos, alto-falantes na boca, e pequenos motores para movimentar a cabeça e os braços. Segundo a empresa o aparelho pode “fixar o olhar na criança, mostrar curiosidade, inclinar o pescoço, franzir a testa e ainda usar o braço para coçar a cabeça”. O ursinho ainda pode responder com frases pré-gravadas.

Reprodução/USPO

Como possui rede Wi-Fi, o aparelho controla outros aparelhos da casa conectados na mesma rede, como ligar a TV ou pôr uma música para tocar. Mas a habilidade de controlar todas essas atividades e registras todas as conversas e movimentos da criança levantam suspeitas sobre a privacidade do brinquedo, e o quanto o Google teria acesso ao que acontece dentro da casa das pessoas. Alguns sites estrangeiros já ironizam o urso e o apelidaram de boneco Chucky, em alusão ao boneco dos filmes Brinquedo Assassino.

A patente não é uma certeza de lançamento do boneco como a própria empresa explicou a rede americana CNN: “nós registramos as patentes de várias ideias, algumas delas viram produtos e serviços reais, outros não”.