Google quer acabar com pornô de vingança nas buscas - Link - Estadão

REUTERS

Casos de pornô de vingança são cada vez mais frequentes. Acaba um relacionamento e o parceiro, para se vingar, acaba divulgando fotos e vídeos íntimos na internet. Em 2014, foram 1800 registros de crimes virtuais apenas no Brasil — um aumento de 38% em relação ao ano anterior —, de acordo com a delegacia que cuida do tema. Destes, 360 possuíam cunho sexual. Ou seja, há exposição sexual indevida de terceiros a cada um dia no Brasil.

Vendo este aumento de casos em todo o mundo, o Google decidiu agir. Em comunicado oficial realizado no blog da empresa, foi anunciado que nos próximos dias será disponibilizado um formulário para que vítimas do pornô de vingança peçam a retirada do material nas buscas realizadas no site.

“Nossa filosofia sempre foi a de que a busca deveria refletir o que ocorre na internet”, disse Amit Singhal, vice-presidente de busca do Google, por meio da nota divulgada no blog. “No entanto, imagens de vingança pornô são muito pessoais, emocionalmente traumáticas e só servem para humilhar as vítimas — na maioria das vezes, mulheres.”

Assim, o funcionamento seria parecido com o que ocorre com pessoa que possuem informações e dados pessoais indevidamente publicados: um equipe analisaria, individualmente e de maneira limitada, cada caso. Em seguida, retiraria qualquer informação relacionada nas buscas do Google. Obviamente, o material continuaria disponível no site de origem.

“Sabemos que isso não vai resolver o problema do pornô de vingança — nós não conseguimos, por exemplo, remover esses conteúdos dos sites, apenas da busca –, porém, esperamos que ao atender os pedidos de remoção das pessoas nós possamos ajudá-las.”, finalizou Singhal.