Google quer comprar empresa de recomendação - Link - Estadão

O Google está planejando comprar por US$ 10 milhões a startup Fflick, que criou um serviço de recomendações de filmes baseado no Twitter. A empresa, criada por quatro ex-funcionários do Digg ano passado, aproveita os comentários feitos no Twitter para mostrar a seus usuários o que seus amigos acharam de cada filme.

O Fflick é um mecanismo que analisa o falatório no Twitter, mede a qualidade dos sentimentos expressos em cada mensagem (se o filme é bom ou ruim) e atribui uma nota aos longas. Assim, cria-se um serviço de recomendação de filmes baseado na opinião das pessoas que cada usuário segue. Ao lado de cada filme, é possível ver alguns tweets relevantes postados por seus followers. O usuário pode escolher navegar pela opinião das pessoas ou ver as mensagens positivas e negativas de cada filme.

Em dezembro, o serviço contava com 10 milhões de usuários. Em seu lançamento, os fundadores disseram que filmes eram apenas a primeira vertente do serviço, que poderia expandir seu mecanismo de “medir o sentimento” para vários outros produtos.

Até agora, segundo o site TechCrunch, não está claro se o Google pretende manter o serviço funcionando ou se o interesse está apenas nos talentos que lançaram a startup e no mecanismo de medição e recomendação baseado no Twitter.