Google quer entrar nos carros com próximo Android - Link - Estadão

SÃO FRANCISCO/DETROIT - O Google está criando a estrutura básica para uma versão do Android que será integrada diretamente em carros, disseram fontes, permitindo que motoristas aproveitem todos os benefícios da Internet, mesmo sem conectar seus smartphones.

A jogada é um grande avanço com relação ao atual software Android Auto do Google, que vem com a versão mais recente do sistema operacional de smartphones e que necessita que um telefone seja conectado a um carro compatível com tela integrada para que músicas, mapas e outros aplicativos sejam acessados.

O Google, porém, nunca forneceu detalhes ou um cronograma para seu plano de longo prazo para colocar o Android Auto diretamente nos carros. A companhia agora planeja fazer isso quando lançar a próxima versão de seu sistema operacional, chamada de Android M, prevista para cerca de daqui um ano, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

As fontes não quiseram ser identificadas pois não estão autorizadas a discutir os planos publicamente.

“Isso dá uma base muito mais sólida para que o Google realmente faça parte do veículo em vez de ser um adicional”, disse Thilo Koslowski, vice-presidente e líder de práticas automotivas da firma de pesquisa industrial Gartner, que ressaltou não conhecer os planos mais recentes do Google nesta área.

Se bem sucedido, o Android se tornaria o sistema padrão por trás dos recursos de entretenimento e navegação de um carro, solidificando a posição do Google num novo mercado onde compete com a arquirrival Apple. O Google também poderia acessar os valiosos dados coletados por um veículo.

Analistas disseram que o plano do Google pode enfrentar diversos desafios técnicos e de negócios, incluindo o de convencer montadoras a integrarem seus serviços tão profundamente nos veículos.

O Google não quis comentar.

