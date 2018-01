Google quer levar TV a cabo para a internet - Link - Estadão

Empresa teria entrado na corrida para transmitir canais da TV paga pela web ao lado de concorrentes como Apple, Sony e Intel

SÃO PAULO – As gigantes de tecnologia norte-americanas iniciaram uma corrida por um novo filão: a transmissão de canais da TV paga pela internet. A Intel, a Sony e a Apple são algumas das empresas que já estariam trabalhando no desenvolvimento desse tipo de serviço. A novidade é que o Google também estaria apostando em um projeto com esse objetivo.

Fontes próximas ao negócio revelaram ao The Wall Street Journal que o Google se aproximou das emissoras de TV a cabo americanas para falar sobre o licenciamento de conteúdo para a internet. A empresa já teria feito inclusive demonstrações do produto que pretende lançar.

O objetivo seria criar na web a mesma experiência que o consumidor tem hoje pela TV, podendo navegar de um canal para o outro, com a diferença de que o serviço dispensaria a necessidade de antenas para captar sinal e transmitiria o conteúdo por streaming. Além disso, também seria oferecido conteúdo sob demanda.

As emissoras estariam preocupadas em perder seu lucro com esse tipo de serviço e estariam mais interessadas em expandir a oferta do seu conteúdo online por meio de serviços como Netflix e Hulu.

Ainda não está claro como as empresas de tecnologia pretendem ganhar força nesse mercado, já que não haveria motivos para o assinante mudar de fornecedor de serviços a não ser por um melhor preço ou qualidade. Uma das apostas é que essas empresas conseguiriam desenvolver interfaces melhores para assistir a esses canais.

