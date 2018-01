Google Reader será integrado ao Plus - Link - Estadão

Leitor de feeds não será mais o mesmo: em breve, ganhará novo visual e deixará de ser rede social paralela

SÃO PAULO – O Buzz, serviço de compartilhamento de mensagens e conteúdo, foi exterminado pelo Google na semana passada. Uma lacuna ficou aberta – e ela será preenchida com o Reader, popular leitor de feeds do Google, que será mais integrado ao Google+.

A primeira mudança é visual. O leitor de feeds ganhará a nova “cara” que está nos produtos da empresa, como o próprio Google Plus e o Gmail, com uma interface mais limpa e uma barra de navegação superior entre os serviços do Google.

A segunda, e principal, é que a parte social do Reader será integrada ao Google+. Hoje, o leitor de feeds funciona quase como uma rede social à parte – é possível seguir pessoas, a partir de sugestões, sem reciprocidade, e o conteúdo pode ser compartilhado e comentado. Com as mudanças, será possível compartilhar os posts também com os círculos do G+.

Só que o Reader é mais que um leitor de feeds. Ele tem uma dinâmica própria, simples, direta e de fácil compartilhamento. Mas acabou a panela: agora vai todo mundo para o G+. A novidade pode mudar uma das coisas mais legais do Reader – que é justamente o fato do leitor ser como uma rede social paralela. Algumas funcionalidades do Reader, como os links compartilhados e a possibilidade de seguir pessoas, não será mais possível.

O Google diz que será possível salvar os dados e integrá-los ao G+, transformando as conexões em um círculo específico, mas é difícil pensar que a experiência da plataforma continuará a mesma.

Não há datas para a mudança da plataforma – o Google diz apenas que a integração será “muito em breve”. É esperar para ver.

Os usuários órfãos já estão até organizando festa de despedida no Facebook por causa do fim do leitor de feeds do Google.