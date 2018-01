Google Reader traz surpresa embutida no sistema - Link - Estadão

Explicando: ao acessar o site do Google Reader, existe uma combinação de teclas que substitui o plano de fundo da barra lateral esquerda (originalmente branco) por uma ilustração de um ninja sobre um fundo azul. Essa mesma combinação também troca a carinha sorridente do comando Like/Unlike por um coraçãozinho, que vira uma animação quando clicado.

O código, conhecido como Konami Code, é:

cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, b, a

Ele deve ser digitado normalmente, no teclado do seu computador, com a janela do Google Reader aberta e em primeiro plano no seu navegador. Confira abaixo o webmaster do Google mostrando como o Easter Egg funciona na prática.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/4VduSHma--E" width="480" height="295" wmode="transparent" /]