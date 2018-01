Google rebate críticas - Link - Estadão

O Google rebateu na quinta-feira, 12, as críticas à sua proposta de regulação da internet. Richard Witt, conselheiro de mídia, disse que o assunto está cercado de ‘mitos’ e publicou alguns esclarecimentos no blog de políticas públcias do Google.

Witt, por exemplo, disse que o Google não está “vendido”, não abandonou suas ideias sobre neutralidade na rede e não tem relações comerciais escusas com a gigante de telecomunicações americanas Verizon a respeito do Android. “Nenhuma empresa tem trabalhado tanto por uma internet aberta”, escreveu.

“Nós não estamos dizendo que essa solução é perfeita, mas acreditamos que é uma proposta que afirma uma proteção efetiva para os consumidores é preferível do que nenhuma proteção”, diz ele.

Os seis “mitos” são os seguintes:

1. O Google se vendeu em relação à neutralidade da rede. “O Google tem sido a principal voz na questão de neutralidade na rede nos últimos cinco anos”, diz o blog.

2: A proposta é um retrocesso para a internet aberta. “A proposta daria ao FCC o poder de preservar a internet aberta através de regras aplicáveis aos provedores de banda larga. Ao mesmo tempo, o FCC seria proibido de impor regulações na internet”.

3: A proposta eliminaria a neutralidade de rede através de acesso sem fio. O Google diz que quer o setor livre de regulação, mas prega o “uso racional” das ondas de rádio.

4. Provedores de banda larga poderiam canibalizar a internet pública.

5. A parceria Google-Verizon teria acontecido por causa do Android.

6. As duas corporações estão legislando sobre o futuro da internet. “Não somos tão presunçosos”, diz Witt.