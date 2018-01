Google recua em práticas anticompetitivas - Link - Estadão

Empresa faz concessões em todas as plataformas para encerrar investigação por práticas anticompetitivas

BRUXELAS – Reguladores antitruste da União Europeia disseram nesta terça-feira, 24, que as novas concessões oferecidas pelo Google para resolver uma investigação sobre suposto comportamento anticompetitivo foram bem recebidas pela instituição.

A Comissão Europeia quer que o gigante da internet ofereça concessões que se apliquem a todas as plataformas em que opera, incluindo computadores, tablets e celulares.

Uma fonte disse à Reuters mais cedo que a mais recente proposta do Google se aplica a todos esses formatos.

A Comissão não detalhou a proposta do Google, mas disse que ela embasará mais discussões técnicas.

“Eu posso confirmar que alcançamos um bom nível de compreensão com o Google basedo em suas propostas”, disse o porta-voz de política de competição da UE Antoine Colombani.

O comissário para competição da UE, Joaquin Almunia, realizará uma coletiva de imprensa sobre vários casos na quarta-feira. A fonte disse à Reuters que Almunia provavelmente fará um anúncio sobre o Google então.

O regulador da UE disse que o Google pode favorecer injustamente outros serviços da companhia sobre rivais e pode ter copiado material de outros websites, como resenhas de viagem e restaurantes, sem permissão.

O órgão também teme que os acordos de publicidade do Google possam impedir que terceiros realizem acordos semelhantes com rivais, já que restrições contratuais sobre desenvolvedores de software podem proibir que anunciantes transfiram suas campanhas online para ferramentas de busca rivais.

Empresas podem ser multadas em até 10% de sua receita caso infrinjam regras da UE. No caso do Google, esse valor pode alcançar até US$ 4 bilhões, baseado em seus resultados de 2011.

A maior ferramenta de busca do ano propôs as concessões numa tentativa de resolver uma investigação que já dura 18 meses, instigada por reclamações de seus rivais, incluindo a Microsoft.

O Google alterou suas propostas em várias ocasiões.

