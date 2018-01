Google retira aplicativo de Gmail para iOS - Link - Estadão

Explicação divulgada pelo Twitter era dizia que havia “um erro nas notificações”

MADRI – Apenas três horas após anunciar o lançamento do esperado aplicativo de acesso ao Gmail para aparelhos da Apple, a Google retirou o programa da rede devido a um erro em seu sistema de notificações.

“Combinamos o melhor dos aplicativos móveis do Gmail com o melhor do sistema operacional iOS para criar um aplicativo que o ajude a ser mais eficiente em mobilidade”, anunciava a Google em seu blog, para, três horas mais tarde, retirar o programa. A explicação divulgada pelo Twitter era que “continha um erro nas notificações”.

O aplicativo, que segundo a Google combina velocidade, eficiência e máximo aproveitamento de caráter tátil dos dispositivos Apple, continha um falha que provocava a repetição de uma mensagem de erro. Mesmo assim, algumas funções do Gmail não eram prejudicadas.

Ainda não se sabe quando o aplicativo voltará a estar disponível para download. O programa permite acessar as funções básicas do Gmail – como enviar emails, anexar fotografias e fazer buscas – através de um programa com o selo Google e compatível com os aparelhos iPod, iPad e iPhone.

