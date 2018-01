Google reúne seus controles de privacidade em um só lugar - Link - Estadão

O Google aumentou os controles de privacidade para usuários e lançou um site nesta segunda-feira que responde perguntas frequentes, uma reação à crescente preocupação sobre como o mecanismo de buscas coleta e usa montantes massivos de dados.

Os usuários podem controlar certas configurações de privacidade por meses ou anos, por exemplo, se salvam ou não o histórico do navegador da web e de localização, o que também é usado em publicidade dirigida.

Mas administrar os controles é confuso e demorado porque as configurações estão em diversos locais da web e nem sempre são fáceis de achar.

É possível deletar conteúdo de alguns serviços do Google

Agora usuários poderão usar o Minha conta, que fornece uma checagem de privacidade e segurança, ou listas onde se pode conferir quais dados se deseja tornar públicos ou privados.

O novo site do Google responde perguntas frequentes, como se a companhia vende dados pessoas e quais informações são dadas aos anunciantes. Sobre essa pergunta, a empresa diz que usam “algumas informações, como as pesquisas que você fez e sua localização, para exibir anúncios mais relevantes e úteis”. Explicam que isso é o que gera receita à empresa e, pelo mesmo motivo, que permite que seus serviços – como o de busca ou o Gmail – sejam gratuitos.

“Não compartilhamos essas informações com anunciantes de maneira a identificar você pessoalmente, a menos que você permita. Com a nossa ferramenta Configurações de anúncios, você pode controlar os anúncios com base em seus interesses e nas pesquisas que você fez.”

Navegando pelo ‘Minha conta’, o usuário pode saber, por exemplo, quais dispositivos estão com acesso à sua conta Google (útil para quem já usou vários celulares, tablets ou computadores), quais serviços usam seus dados de login no Google para acesso; ou ainda dá para deletar todas suas informações de serviços como YouTube e Google+, baixar todos seus dados e designar algum responsável por sua conta em caso de morte.

Google armazena áudios de pesquisas e comandos de voz dados através do Android

Vale conferir o painel de histórico da conta. Por ali, você tem um bom panorama de tudo o que o Google sabe sobre você. É possível ver todas as pesquisas feitas pelo Google – se foram através de comandos de voz, ele guarda ali os arquivos de áudio (!), prontos para serem reproduzidos –, seu histórico de localização (caso use Android), além do seu histórico de pesquisa e vídeos assistidos no YouTube.

