Google revela detalhes por trás das buscas - Link - Estadão

Em uma rara iniciativa, o Google publicou detalhes da metolodogia de análise e posicionamento dos resultados nas buscas

O CEO e cofundador do Google, Larry Page, criou o algoritmo de buscas da empresa que posiciona os resultados de acordo com a relevância, chamado de Page Rank. FOTO: Nati Harnik/AP – 08/07/2010

EUA – O Google publicou pela primeira vez detalhes que revelam alguns dos segredos por trás do sistema de ranking de sites usado em seu protegido algoritmo de buscas.

Embora sejam pouco reveladores, os detalhes publicados em um blog oficial do Google marcam uma nova postura do líder de buscas na internet, à medida que as agências reguladoras antitruste denunciam que o sistema de pesquisas pode ser direcionado para favorecer os próprios negócios e as operações do Google.

O Google faz cerca de 500 mudanças na fórmula do seu buscador todos os anos. Em um post publicado nesta segunda-feira, 14, a empresa descreve dez mudanças recentes, desde como ela lida com as buscas em idiomas menos comuns – como o suaíli – até ajustes na forma como os resultados são exibidos.

O Google já havia descrito detalhes da sua metodologia de buscas em outros momentos, mas esta é a primeira vez que a empresa conta em tal nível de detalhes como são as mudanças recentes no buscador.

A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC, na sigla em inglês), que investiga violações à lei antitruste do país, está investigando denúncias de que os resultados do Google favorecem outros serviços da empresa, entre outros problemas.

Analistas dizem que o Google, que é responsável por 69% das buscas na internet em todo o mundo, tem o poder de levar uma empresa à falência dependendo da sua posição no ranking de buscas.

O Google contratou 12 empresas de lobby no verão do Hemisfério Norte depois que a FTC iniciou a investigação, além das seis outras empresas de lobby que já havia contratado.

